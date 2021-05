Serie A, Milan da Champions: battuta la Juve 3-0

(via Ac Milan Fb)

- Colpo Champions per il Milan. Nello scontro diretto dell'Allianz Stadium contro la Juventus, è la squadra rossonera a dominare per 3-0, candidandosi ad un posto nella massima competizione europea.Gli uomini di Pioli sono passati in vantaggio allo scadere della prima frazione. Szczesny si è lasciato sfuggire la palla su una punizione di Calhanoglu; ne ha approfittato Brahim Diaz che, dopo aver vinto un rimpallo con Alex Sandro, ha trovato l'angolino alto con un destro a giro.Nella ripresa il rigore parato da Szczesny a Kessie al 58' non ha demoralizzato i rossoneri, bravi a mettere a segno altri due gol. Al 78' Rebic ha lasciato partire un tiro dalla distanza imparabile che si è insaccato all'incrocio dei pali.Tomori ha messo il punto definitivo sul match. All'82' il difensore canadese ha schiacciato in rete di testa il 3 a 0 definitivo.La corsa alla Champions si fa più difficile per la Juventus che adesso dovrà affrontare Sassuolo e Inter con l’obbligo di fare risultato.