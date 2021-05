(via Ssc Bari Fb)

Nel secondo turno della fase a gironi dei Play Off di Serie C il Bari giocherà allo Stadio “San Nicola” col Foggia. In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà la squadra di Gaetano Auteri a qualificarsi per la fase nazionale dei Play Off di Serie C per il miglior piazzamento in classifica rispetto ai dauni al termine della fase regolare del campionato di Serie C.