Serie B: la Salernitana si avvicina alla Serie A, il Pescara e la Reggiana retrocedono in C

Il Brescia prevale 4-3 in Lombardia col Pisa e si conferma al settimo posto con 53 punti. Il Chievo Verona batte 3-1 in trasferta l’Entella. Il Frosinone pareggia 1-1 in casa col Vicenza. In coda l’Ascoli vince 2-0 nelle Marche col Cittadella e raggiunge la salvezza. Il Pescara perde 3-0 a Cremona e retrocede in Serie C dopo undici anni insieme alla Reggiana. Gli emiliani tornano in Lega Pro dopo un solo anno.

Nella trentasettesima giornata di Serie B la Salernitana vince 2-0 in casa con l’Empoli consolida il secondo posto con 66 punti e si avvicina alla promozione diretta in Serie A. Il Monza si impone 3-0 a Cosenza e si porta da solo al terzo posto a 64 punti. Il Venezia pareggia 0-0 al “Penzo” col Pordenone e non riesce a fare un salto di qualità in classifica. La Spal supera 2-1 in trasferta la Reggiana e resta in corsa per la qualificazione ai play off.