Serie B, Play Off: il Cittadella vince 3-0 in casa col Monza

FRANCESCO LOIACONO - Nell’altra semifinale di andata dei play off di Serie B il Cittadella vince 3-0 in casa col Monza. Nel primo tempo al 13’ la squadra di Roberto Venturato passa in vantaggio con Baldini, tiro al volo su cross di Vita. Al 22’ raddoppia Baldini, tiro in diagonale. Al 25’ Mota Carvalho dei brianzoli di testa non riesce a schiacciare in porta. Nel secondo tempo al 13’ Proia del Cittadella va vicino al terzo gol.

Al 40’ i veneti realizzano la terza rete con Baldini, tiro di sinistro. Successo importante per il Cittadella. Nel ritorno a Monza ai veneti basterà un pareggio o una sconfitta per 2-0 per qualificarsi alla finale. I lombardi dovranno vincere 3-0 per arrivare all’atto conclusivo dei play off.