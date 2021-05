Basket, play off: l'Happy Casa Brindisi vince 79-97 a Trieste

(via Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella terza gara dei quarti di finale dei play off scudetto di A/1 basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 79-77 a Trieste e si qualifica per la semifinale. Primo quarto, Doyle per i veneti e Bostic per i pugliesi, 2-2. Tripla di Willis, 5-2 Happy Casa. Grazulis per Trieste, 5-5. Gaspardo preciso nei tiri liberi e con le triple, 18-15 per la squadra di Frank Vitucci. Thompson, 22-15. Perkins, Brindisi prevale 25-20. Secondo quarto, Udom 28-25 per i pugliesi. Zanelli, 34-25. Perkins, Brindisi si impone di nuovo 47-41. Terzo quarto, Henry tiene in corsa i friulani ma 47-44 Happy Casa.

Perkins 52-44. Bostic e Willis, Brindisi trionfa 63-59. Quarto quarto, Upson mantiene in gara Trieste però 63-62 per i pugliesi. Gaspardo tripla, 66-62. Perkins, 77-74. Thompson, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 79-77 tutta la partita. Successo importante per la squadra di Frank Vitucci. Migliori marcatori, nei pugliesi Perkins 19 punti e Willis 15. Nel Trieste Henry 22 punti e Cavaliero 11. In semifinale l’ Happy Casa Brindisi sfiderà al meglio delle cinque partite la squadra vincente del quarto di finale tra la Virtus Bologna e il Treviso.