Il Foggia vince 3-1 a Catania e vola al secondo turno della fase a gironi dei play off di Serie C

Nel secondo tempo al 5’ Maldonado del Catania con un tiro al volo colpisce il palo. Al 18’ raddoppia Curcio, tiro a porta vuota su passaggio di Salvi. Al 21’ il Catania accorcia le distanze con Maldonado su punizione. Al 28’ il Foggia realizza il terzo gol con Balde, tiro di destro su cross di Curcio. I dauni si qualificano per il secondo turno della fase a gironi dei play off di Serie C.

Dopo che il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso presentato dal Catania, gli etnei perdono 3-1 in casa col Foggia nel primo turno della fase a gironi dei play off di Serie C e sono eliminati. Nel primo tempo al 16’ Dall’Oglio dei siciliani con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 33’ la squadra di Marco Marchionni passa in vantaggio con Balde, tiro di sinistro. Al 44’ Curcio dei dauni va vicino al gol.