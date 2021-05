BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalle ore 00:00 di domani, mercoledì 12 maggio, e per le successive 24 ore sono previsti venti forti occidentali, con locali rinforzi di burrasca sui settori costieri e appenninici. Lo rende noto laPertanto dalle ore 00:00 del 12 maggio 2021 e per le successive 24 ore e' prevista allerta gialla per rischio vento localizzato su bacini del lato e del lenne.