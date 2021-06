MOLFETTA (BA) - La Guardia di Finanza ha fatto scattare le manette per 16 persone tra dipendenti comunali ed imprenditori nel comune di Molfetta. L'accusa è di corruzione relativi a presunte tangenti per appalti al comune della cittadina barese, per i fatti che sarebbero avvenuti tra il 2019-2020. Nell'elenco degli indagati comparirebbe anche il sindaco di Molfetta.