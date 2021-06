A14 Bologna-Taranto: chiusura della stazione di Canosa in entrata verso Pescara e in uscita provenendo da Bari

ROMA - La Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia comunica che, sulla A14 Bologna-Taranto, è stata programmata la chiusura della stazione di Canosa, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari, dalle 6:00 di giovedì 17 giugno alle 19:00 di venerdì 30 luglio, in modalità continuativa.Il provvedimento si rende necessario per consentire i lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, che per specifiche caratteristiche tecniche necessitano di essere svolti in assenza di traffico. L’avvio delle attività è stato programmato sulla base degli esiti delle approfondite attività ispettive svolte, secondo le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, tra novembre 2020 e marzo 2021, che, pur confermando la tenuta statica dell’opera, hanno consentito di avviare l’ordinario iter di manutenzione per una parziale sezione laterale dell’opera.Al fine di comprimere al minimo la durata dei lavori, la Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia ha previsto l’impiego di più squadre di maestranze, impegnate su più turni di lavori consecutivi, in modo da poter garantire la riapertura al traffico dello svincolo per il mese di agosto, caratterizzato da un aumento dei transiti per via degli spostamenti per le vacanze estive.Pe tutta la durata dei lavori, si consiglia di utilizzare in alternativa l'entrata della stazione di Cerignola est per chi è diretto verso Pescara e di Cerignola ovest per chi è diretto sulla A16 Napoli-Canosa. In uscita per chi proviene da Bari, si consiglia di utilizzare la stazione di Andria.Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.