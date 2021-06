BARI - Automobili Lamborghini e Maldarizzi Automotive S.p.A. danno il via in Puglia ad una nuova Concessionaria Ufficiale, in un crocevia culturale, quello di Bari, in cui la passione per le supersportive ha sempre trovato grande riscontro. Un prestigioso traguardo per Maldarizzi Automotive S.p.A , che consolida la sua leadership nella mobilità a 360°, con l’orgoglio di far parte di un sistema che promuove l’artigianalità, la manifattura e la grande eccellenza italiana.