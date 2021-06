Basket, Play Off A/2: Scafati, Udine e Ferrara vincono

Nella quarta gara dei quarti di finale dei play off di A/2 di basket maschile Scafati vince 76-57 a Chieti e si qualifica per le semifinali insieme a Udine che prevale 84-83 a Trapani. Ferrara supera 69-54 in casa Treviglio. L’ Eurobasket Roma vince 72-65 in casa con Forlì e si qualifica per la semifinale. Tortona si impone 76-66 a Ravenna. Le quinte partite si giocheranno stasera a Treviglio e domani sera a Tortona per decidere le ultime due squadre che si qualificheranno alle semifinali.