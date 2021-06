FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta gara della finale dei play off di A/2 di basket maschile Napoli vince 77-67 a Udine ed è promosso in A/1 dopo tredici anni. Il primo quarto termina 22-17 per i partenopei. Il secondo quarto si conclude 38-38. Nel terzo quarto Napoli trionfa 56-53. I campani vincono la serie 3-1. Migliori marcatori, nel Napoli Parks 17 punti e Mayo 13. Nei friulani Giuri e Mian 15 punti.