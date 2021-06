'Incontri sul Ben-Essere', esperti del settore dialogano sullo stare bene a Rosamarina

OSTUNI - Otto incontri per raccontare il benessere, in un’indagine che spazia attraverso le discipline che coltivano una porzione dello ‘stare bene’, dalla Medicina allo Sport, passando per Comunicazione, Formazione, Moda e Lettura. Un approfondimento che l’associazione ArmoniosaMente realizza con il contributo di importanti professionisti del settore. È un viaggio a tutto tondo sullo stare bene, la rassegna ‘Incontri su Ben-Essere e Salute’, con un programma di incontri che va dal 2 luglio al 10 settembre, ospitato nella cornice del Villaggio Rosamarina presso il lido ‘Rodos’, marina di Ostuni, con il suo suggestivo affaccio sul mare Adriatico.

“Uno spazio di approfondimento necessario – spiega la presidentessa dell’associazione ‘Armoniosamente’, Paola De Marzo – con l’obiettivo di spiegare il concetto di salute e armonia della persona e delle varie strade da percorrere per prendersi cura di sé. Incontri che concretizzano i principi dell’Organizzazione mondiale della Sanità, che definisce la salute come uno stato di totale ben-essere fisico, mentale e sociale e non semplicemente assenza di malattia o infermità”. Tutti gli eventi, che godono del patrocinio del Consorzio di Rosamarina e della Lilt Bari, saranno realizzati in spazi aperti, nel pieno rispetto delle normative nazionali di sicurezza Covid.

Gli incontri in programma:

La rassegna parte con un doppio appuntamento dedicato al mondo della Medicina. Venerdì 2 luglio durante Obiettivo Salute: Alimentazione e ben-Essere sarà ospite Antonio Moschetta, specialista di Medicina Interna dell’Università degli Studi ‘Aldo Moro’ di Bari. Un dialogo a più voci sul tema, che si avvale anche della professionalità di Claudia Centoducati, dietista membro della Sio, la Società Internazionale dell’Obesità, e di Francesco Capezzuto, farmacista esperto di Medicina Funzionale. Venerdì 9 luglio si parla invece de La Bellezza, la Salute, la Prevenzione nella Medicina, anche qui con un team di affermati esperti medici, pronti a portare il loro expertise al pubblico di Rosamarina: da Roberta Lovreglio, dermatologa e presidente di Lilt-Bari a due luminari dell’Istituto Oncologico ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, ovvero Attilio Guarini, ematologo e direttore del Dipartimento Area Medica dell’Irrcs, e Maurizio Ressa, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, a capo del reparto di Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica.

Dalla Medicina si passa alla forza delle parole venerdì 16 luglio con Palma Matarrese, counsellor esperto in diversi settori, dalla nutrizione al rapporto di coppia. Si parla di Offrire ben-essere attraverso i Servizi insieme ad Alessandra Dall’Olmo, consulente di comunicazione e marketing, e Francesca Ferri, avvocatessa, imprenditrice e consigliera comunale a Bari. L’incontro sarà occasione per presentare al pubblico la Piattaforma Auramea per donare Salute e Servizi alla Persona e la Piattaforma Libertà di Parola, Voce ai Cittadini per Servizi e Benessere. Spazio alla Moda venerdì 23 luglio, in un’indagine che tocca due mondi apparentemente lontani come bellezza e spiritualità: a raccontarne le connessioni saranno i fashion designer Pietro Paradiso e Florisa Sciannamea. Il coaching come strumento per la propria autorealizzazione è la mission che perseguono i coach Pasquale Adamo e Daniela Marroco della Scuola Master Coach Italia. Ne sveleranno i segreti venerdì 30 luglio insieme Rino Finamore, Life Counselor & Mental Coach che nella sua formazione conta anche un dottorato in psicologia.

La ricetta per essere felici passa anche dalla scoperta di se stessi, una filosofia che seguono discipline come lo Yoga, il Pilates, la Meditazione e la Danza Armonia. Venerdì 6 agosto se ne approfondiranno i benefici insieme a Emilia Straziuso, insegnante di Yoga e Meditazione al Centro Hara, Tiziana Nardulli, insegnante di Pilates al Centro Pilates e Cinzia Ponticelli, pedagogista dell’aps Idee, direttrice didattica delle Edizioni dal Sud. Il benessere passa anche dalle pagine di un buon libro, che hanno il potere di rinfrancare anche il più tempestoso spirito. Nell’ultimo appuntamento di agosto si parla delle Letture che donano amore, benessere e luce con la presentazione delle ultime opere degli scrittori Rossana Papa (“Corpi Sentimentali” – Ed. Les Flaneurs) e Patrizia Sollecito (“Dirci di sì” – Edizioni Wip) e della dirigente scolastica Marilena Abbatepaolo, autrice di ‘Partitura in versi’, edito da Les Flaneurs. Storie che rivivono il 27 agosto attraverso le letture dell’attrice Antonella Radicci. Chiude gli appuntamenti della rassegna venerdì 10 settembre l’incontro intitolato Obiettivo Salute: la Fisioterapia strumento efficace di Salute e Ben-Essere. A svelare i benefici sul corpo e i riflessi a livello mentale della disciplina sull’essere umano saranno i fisioterapisti Chiara Prudente, responsabile del Centro PhisioPrudente e Roberta Cagnetta, responsabile del Centro La Cura

Gli incontri sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con obbligo di prenotazione all’indirizzo mail paolademarzo@libero.it. Per info si può inviare una mail all’indirizzo paolademarzo@libero.it