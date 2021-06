Basket, play off: il Torino supera il Verona per 95-83

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima gara delle semifinali dei play off di A/2 di basket maschile Torino vince 95-83 in casa con Verona. Migliori marcatori, nel Torino Campani 19 punti e Alibegovic 18. Nel Verona Greene e Jones 16 punti. Tortona supera 67-66 in casa l’ Eurobasket Roma. Migliori marcatori, nel Tortona Mascolo 19 punti e Cannon 16. Nell’ Eurobasket Roma Magro e Olasewere 15 punti. Le seconde gare si giocheranno stasera a Torino e Tortona.