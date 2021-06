(via Napoli Basket fb)





Migliori marcatori, nel Napoli Marini 19 punti e Lombardi 9. Nei friulani Johnson 19 punti e Mian 6. Napoli si porta sul 2-0 nella serie. Udine si è qualificata per la finale superando nella quinta e decisiva partita della semifinale Scafati. La terza gara si giocherà domani sera a Udine.

Nella seconda gara della finale dei play off di A/2 di basket maschile Napoli vince 57-53 in casa con Udine. Il primo quarto termina 16-12 per i partenopei. Il secondo quarto finisce 26-22 per Napoli e il terzo quarto 41-37 per la squadra campana.