Nel primo set il romano è efficace col servizio e col rovescio. Nel secondo set è preciso col passante incrociato ma Norrie lo mette in difficoltà col lungolinea. Nel terzo set Berrettini è decisivo col dritto. Fa la differenza in positivo con i top spin e le demivolèe.

Nella finale del Queen’s di Londra Matteo Berrettini vince 6-4 6-7 6-3 col britannico Cameron Norrie e si aggiudica il torneo. Per il romano primo ATP 500 vinto in carriera. Per Berrettini quinto successo nel circuito maggiore. E’ il primo tennista italiano nella storia a vincere il Queen’s.