Brutale attacco di orso a turisti: ucciso ragazzo

Dopo l'incidente, i dipendenti hanno cercato l'orso per ore e alla fine gli hanno sparato. Il parco ha pubblicato una foto dell'animale ucciso lunedì sera. Il comportamento aggressivo dell'orso è dovuto anche al fatto che non ha mangiato abbastanza durante il lungo inverno, ha detto il direttore del parco. Secondo l'agenzia statale Tass, alcune strade sono state temporaneamente chiuse ai turisti.





L'agenzia regionale di protezione civile, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha annunciato che indagherà sull'incidente e nello stesso tempo ha raccomandato a prestare attenzione nella foresta.

KRASNOYARSK - Un orso ha attaccato un gruppo di turisti in un parco nazionale in Siberia e ha ucciso un sedicenne. Un'altra persona è rimasta ferita, come annunciato il portavoce del parco della regione di Krasnoyarsk. I turisti provenivano da un campeggio e avevano camminato attraverso la foresta lontano dai sentieri escursionistici ufficiali.