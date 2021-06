Libri: 'La Morte Umanizzata – Shinigami e Tristi Mietitori' di Mario Contino

Moltissimi filosofi si sono interrogati sulla morte, da Socrate a Platone. Non temi il confronto?





No, non temo il confronto perché non c'è confronto (inteso come sfida), non sono un filosofo e certamente non sono minimamente all'altezza dei due "big" da lei citati. Ovviamente ho riportato nel mio libro anche alcune riflessioni filosofiche sulla morte che illustri filosofi hanno lasciato all'umanità e che dovrebbero essere lette e comprese da più persone.



Leggende sulla morte, sui mietitori e sugli shinigami, ne hai riportate diverse nel libro. E' stato difficile reperirle?



A differenza delle leggende su streghe, folletti o spettri vari, quelle sui mietitori o in generale sulla morte sono poche. Probabilmente la gente teme di scherzare o fantasticare sul "personaggio" morte per paura di evocarlo con le nefaste conseguenze del caso.



La Morte Umanizzata: è stato difficile trattare l'argomento e pubblicare il libro?



Si, ammetto che è stato più difficile di quanto avessi preventivato inizialmente. Devo ringraziare anche il Prof. Lamanna Cosimo (storico e filosofo) e la Dott.ssa Carbonara Pierangela (Dottoressa magistrale in Psicologia clinica) per i preziosi contenuti che hanno rilasciato rispettivamente in prefazione e postfazione, che hanno arricchito il volume di nozioni importantissime al fine della comprensione del tema trattato. La casa editrice "I Quaderni Del Bardo Edizioni di Stefano Donno" ha accettato di imbarcarsi con me in questa avventura e pubblicare il libro, ovviamente ringrazio anche loro. In attesa delle presentazioni e dei convegni organizzati da Mario Contino al fine di presentare il suo ultimo libro, quindi, non ci resta che complimentarci con l'autore per la sua nuova pubblicazione.

Qualche anno fa ho rischiato seriamente di morire, in quel periodo ho riflettuto molto sulla morte mentre ero ricoverato in ospedale ma fino ad oggi non avevo mai avuto realmente il coraggio di affrontare un tema così delicato. Un giorno vidi la scena di un bellissimo film, nella quale il protagonista disputava una partita a scacchi con la morte, ossia con il mietitore dell'immaginario collettivo, e in quel momento ho avuto l'ispirazione necessaria per intraprendere la stesura di questo libro.