Recovery, Von der Leyen: "Via libera a 191 miliardi. Italia più forte"

ROMA - Via libera della Commissione Ue ai 191 miliardi stanziati per l'Italia per il Recovery Fund. "Vorrei ringraziare la presidente per essere qui con noi a Roma. La sua visita segna l'approvazione da parte della commissione del Pnrr. E' una giornata di orgoglio per il nostro Paese": lo sostiene il premier Mario Draghi in conferenza stampa con la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen dagli studi di Cinecittà."La giornata di oggi - ha detto Draghi - è solo l'inizio, la sfida ora è l'attuazione del piano, bisogna assicurarci che i fondi siano spesi tutti e soprattutto bene". I soldi del Recovery devono essere "spesi tutti, ma soprattutto spesi bene, in maniera efficiente, efficace, ma anche con onestà: nelle ultime settimane abbiamo già fatto importanti passi" sulle prime riforme, come governance e semplificazioni"."Il luogo scelto per questa cerimonia è molto simbolico. Qui negli anni del dopoguerra il nostro cinema raccontava la vita delle famiglie italiane, prima gli stenti, poi il lavoro e infine l'entusiasmo. Oggi celebriamo qui con l'approvazione del Pnrr quella che io speso sia l'alba della ripresa", ha aggiunto il presidente del Consiglio."Sono qui oggi a dire che avete l'appoggio totale della commissione europea". Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nella conferenza stampa congiunta con il premier Draghi. "Voi uscendo dalla crisi" pandemica "avete ispirato un intero continente, avete mostrato qual è il vero significato della solidarietà. Noi con il Next Generation Eu possiamo riplasmare il nostro continente".