Calcio: il Taranto promosso in Serie C

TARANTO - Il Taranto vince 3-2 a Venosa col Lavello ed è promosso in Serie C dopo quattro anni. Nel primo tempo al 17’ i lucani passano in vantaggio con Dell’ Orfanello, tiro di destro. Al 33’ pareggia Corado di testa. Al 43’ gli jonici completano la rimonta con Gian Marco Rizzo, velocissimo di testa a mandare il pallone in rete. Nel secondo tempo al 38’ Santarpia realizza il gol decisivo sorprendendo di testa il portiere Caretta.

Grande festa a Venosa tra il presidente Massimo Giove il tecnico Pasquale Laterza e i calciatori dopo la partita. A Taranto tripudio di bandiere rossoblu tra i tifosi. Il Taranto tornerà a giocare il derby pugliese con il Bari in Serie C. L’ ultima volta è stato nel 1983/84. Gli jonici sfideranno in Serie C inoltre il Foggia. Quest’altro derby pugliese non si disputa in Serie C dal 2006/2007.