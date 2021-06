Gatto Panceri: "Resta in piedi" è il singolo che anticipa l'uscita del nuovo album

Esce oggi 14 Giugno “Resta in piedi”, il nuovo singolo del noto cantautore e musicista Gatto Panceri, che anticipa l'uscita del suo tredicesimo album. Un nuovo progetto che rimette in gioco l'artista di Monza. Mai come in questo periodo, pieno di paure e cambiamenti, cercare di “rimanere in piedi”, saldi e stabili nelle proprie certezze è un'impresa difficile per tutti. Gatto ha cercato di trasferire questo “concetto” nel brano, come un positivo incitamento a “restare in piedi” nonostante gli ostacoli e le difficoltà della vita.

Ma è anche un singolo che regala positività, voglia di ballare e cantare. Il brano il cui testo e musica sono stati scritti da Gatto, vede come produttore artistico Mimmo Cappuccio (arrangiamento e mix), mentre il mastering è stato curato da Mauro De Santis. Management e promozione saranno seguiti dalla discografica e manager Maria Totaro per l'etichetta MMlineProduction Records.