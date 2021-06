Madre picchia bimbo di 5 mesi

Adesso il piccolo, che avrebbe compiuto un anno, si trova in un istituto protetto, grazie all'intervento dei servizi sociali, mentre alla donna le è stata tolta la potestà genitoriale.

I fatti sono accaduti nel Salento, a pochi chilometri da Gallipoli, in provincia di Lecce, dove una giovane madre di 22 anni ha mostrato costante disinteresse del ruolo genitoriale nei confronti del figlioletto riducendolo in uno stato di malnutrizione, con percosse e graffi, che secondo l'accusa si sarebbero verificate anche durante il suo ricovero in ospedale procurandogli ferite al mento al braccio destro e ad un occhio, nonché di avergli rotto un labbro.