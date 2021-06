Covid: 679 positivi, 42 vittime, 22 da ricalcolo Campania

ROMA - Sono 679 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 389.Sono invece 42 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 28. Delle vittime, 22 arrivano dal ricalcolo della regione Campania sul periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021.Sono 190.635 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 75.861. Il tasso di positività è 0,3%, in lieve calo rispetto allo 0,5% di ieri.Sono 270 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 19 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 9 (ieri erano stati 5). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.676, in calo di 47 unità rispetto a ieri.La reciprocità vaccinale in ambito turistico fra Piemonte e Liguria sarà operativa dal primo luglio. Lo hanno annunciato congiuntamente in videoconferenza i presidenti delle due Regioni, Alberto Cirio e Giovanni Toti, illustrando l'accordo che lo rende possibile. "Credo che questa intesa aiuti - ha detto Toti - in un momento in cui la campagna vaccinale sta rallentando: agevolando i cittadini mettiamo tutti più al sicuro". "Siamo pronti - ha aggiunto Cirio - le nostre strutture tecniche hanno coronato la nostra volontà politica. Questa operazione vacanze credo sia la strada giusta".