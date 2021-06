Covid, in 24 ore 1.273 e 65 morti. Positività all'1,5%

ROMA - Rimangono stabili i contagi da Covid in Italia. Sono 65 i morti per il Sars-COV-2 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 51). I positivi sono stati 1.273, in calo rispetto ai 2.275 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.Sono 84.567 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus.Ieri erano stati 149.958. Il tasso di positività è dell'1,5% lo stesso di ieri.Sono 759 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 15 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.Gli ingressi giornalieri sono stati 25 (ieri erano stati 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.910, in calo di 283 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 230).