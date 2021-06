- Paura per una famiglia, composta da padre e madre con tre bambini, che è riuscita a mettersi in salvo dal crollo del solaio della propria casa. L'abitazione si trovava nel centro storico di Campi Salentina, in provincia di Lecce. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i tecnici comunali, che hanno dichiarato la casa inagibile mettendo in sicurezza l'area, in quanto col crollo del solaio è stata danneggiato anche il muro portante che affaccia sulla strada.