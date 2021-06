Crudele follia nel Leccese: investe e uccide il cane dei vicini dopo una lite

“Quanto vale una vita? Davvero così poco? Il povero cane è rimasto lì, schiacciato sull’asfalto come fosse un oggetto. Eppure ci saremmo scandalizzati se vi fosse stato un essere umano al suo posto. Ma era solo un cane. Quel cane è un essere senziente proprio come noi. Continuiamo, senza sosta, a chiedere al Governo di inasprire le pene per tali reati, anche attraverso la nostra petizione. Non dimentichiamo mai che la violenza nei confronti degli animali è manifestazione di pericolosità sociale. Proteggere chi è più debole è un dovere morale”, afferma Walter Caporale, Presidente degli Animalisti Italiani.

TAURISANO (LE) - Dramma a Taurisano, in provincia di Lecce, dove un uomo a causa di dissidi con i vicini di casa, legati a futili motivi, ha ucciso il loro cane. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che lo hanno denunciato, l’individuo ha volontariamente investito l’animale investendolo con la propria automobile.Uccidere un animale - denunciano gli Animalisti italiani - è reato come sancito dall’articolo 544 bis del codice penale: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.