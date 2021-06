Comicità e spensieratezza nell'estate molfettese: arriva Mudù

Uno degli appuntamenti clou de calendario di eventi dell'estate molfettese sta per arrivare: "Ti racconto 20 anni di Mudù".La celebre trasmissione di "barzellette, storielle e fatti veri" festeggia la sua cifra tonda e venerdì 16 luglio, alle 21:30, sulla Banchina san Domenico, il capocomico Uccio De Santis, assieme ai co-conduttori e spalle comiche Umberto Sardella e Antonella Genga, presenteranno lo show esilarante celebrativo dei vent'anni del programma.Comicità, musica, buonumore e spensieratezza per una ripartenza coi fiocchi.I biglietti sono già in vendita sul circuito Ciao Tickets (infoline 3388723866). L'evento è organizzato dalla PDL Comunicazione & Eventi.