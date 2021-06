Deraglia treno in Pakistan: 36 morti

Il primo ministro pakistano, Imrat Khan che, scioccato, ha preannunciato un'inchiesta approfondita per far completa luce su quello che è accaduto, mentre il portavoce delle ferrovie Umar Tufail ha stimato che il numero dei passeggeri che viaggiavano sui due treni fosse di circa 1100 persone non ha escluso che possano essere rimaste intrappolate tra le lamiere altre persone.

- Tragedia nel Sud del Pakistan, dove un treno è deragliato sui binari, andando a sbattere contro un altro treno passeggeri, che sopraggiungeva in quel momento. Il tragico impatto è avvenuto vicino Daharki, provocando 34 morti e circa 60 feriti, tra cui donne e bambini.