Di Bari e Coratella (M5S): “M5S pronto a ripartire. Lo faremo con Giuseppe Conte”

BARI - “Il Movimento 5 Stelle è pronto a ripartire, con Giuseppe Conte”. Lo dichiarano la capogruppo del M5S alla Regione Puglia Grazia Di Bari e il capogruppo al Comune di Andria Michele Coratella.“Questa fase nuova - continuano i pentastellati - comincia nello stesso momento in cui l’Italia sta per uscire da una fase difficile. A giugno, il Movimento rientra in possesso dei dati della sua base di iscritti, voterà un nuovo statuto su una nuova piattaforma di condivisione e di partecipazione. In questo periodo complicato per l’Italia e per il Movimento 5 Stelle, chi ha scelto di continuare a credere negli impegni del Movimento in Parlamento, ha condiviso con Giuseppe Conte la responsabilità di un impegno in prima linea in difesa degli italiani e dei loro diritti. Il Governo di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle ha affrontato il momento più difficile della pandemia, ha ottenuto i fondi per la ripartenza, ha difeso le tante battaglie politiche portate avanti in questi anni. Nel frattempo ha risolto anche i conflitti interni: c’è chi ha creduto di poter tenere ancorato al passato un progetto politico che è maturato, superando delle difficoltà. Le esperienze governative, la pandemia, le sfide del futuro non sono una parentesi, un intervallo fra due tempi di una partita: sono il viaggio e la crescita di ognuno di noi. Non dimenticheremo mai le origini, i valori e la partecipazione che ci hanno contraddistinti. Ci siamo presentati così agli italiani che ci hanno scelti. Il Movimento 5 Stelle è una grande casa che ha accolto e continuerà ad accogliere quanti vogliono mettere al centro dell’Italia di domani l’ambiente, il lavoro, la cura dei più fragili e degli emarginati. Siamo quelli che siamo grazie a chi ha fatto scoccare la scintilla, ma anche e soprattutto grazie alle migliaia di attivisti dentro e fuori le istituzioni. Dagli incontri in strada, dai banchetti ai primi consigli comunali, fino a Palazzo Chigi, il Movimento 5 Stelle rappresenta una storia unica al mondo. C’è un nuovo capitolo da scrivere, quello della ripartenza. Lo faremo tutti insieme, con Giuseppe Conte”.