E' morto a 77 anni il principe Amedeo di Savoia

Il destino ha voluto che Amedeo sia spirato alla vigilia del settantacinquesimo anniversario del Referendum nel quale gli italiani scelsero la Repubblica quale forma-Stato al posto della Monarchia Sabauda. Nel 2006 Amedeo ha rivendicato per sè il titolo di Duca di Savoia e il ruolo di Capo della Real Casa, in disputa con Vittorio Emanuele di Savoia.

- E' deceduto all'età di 77 anni nella notte scorsa per un arresto cardiaco, presso l'Ospedale San Donato in Arezzo dov'era ricoverato dal 27 maggio per un intervento chirurgico, Amedeo Duca di Savoia e d'Aosta. A renderlo noto la Real Casa dei Savoia.