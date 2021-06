Euro '21: ok Finlandia e Belgio, ko la Danimarca

(via Uefa Euro 2020 fb)





Nel primo tempo al 10’ il Belgio passa in vantaggio con Lukaku che controlla il pallone supera in velocità il difensore Semenov e con un tiro di destro insacca. Al 34’ raddoppia Meunier, tiro a porta vuota dopo l’errore del portiere Shunin. Nel secondo tempo al 43’ Lukaku realizza il terzo gol, tiro in diagonale su passaggio di Meunier. La Finlandia e il Belgio sono primi in classifica con 3 punti.

Nel gruppo B degli Europei la Finlandia vince 1-0 a Copenaghen con la Danimarca. Nel primo tempo al 4’ Delaney della Danimarca non riesce a schiacciare di testa in porta. Nel secondo tempo al 14’ la Finlandia passa in vantaggio con Pohjanpalo di testa su cross di Uronen. Al 29’ Hojbjerg della Danimarca si fa parare un rigore dal portiere Hradecky, concesso per un fallo di Arajuuri su Poulsen. Il Belgio supera 3-0 a San Pietroburgo la Russia.