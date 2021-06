Europei 2021, amichevoli: Scozia, Inghilterra e Belgio vincono, sconfitta la Croazia

FRANCESCO LOIACONO - Nell’amichevole di preparazione agli Europei la Scozia vince 1-0 fuori casa col Lussemburgo. Nel primo tempo al 27’ la Scozia passa in vantaggio con Adams, tiro di destro su passaggio di Dykes. Al 36’ Mc Tominay va vicino al raddoppio. Nel secondo tempo al 3’ Gilmour della Scozia non concretizza una buona occasione. L’ Inghilterra supera 1-0 a Middlesbrough la Romania.

Nel primo tempo l’ Inghilterra colpisce due traverse al 32’ con Calvert Lewin e al 38’ con Sancho. Nel secondo tempo al 23’ Rashford realizza il gol decisivo su rigore concesso per un fallo di Capusa su Grealish. Il Belgio prevale 1-0 in casa con la Croazia. Decide la gara una rete di Lukaku al 38’ del primo tempo. Il calciatore dell’ Inter dopo un rimpallo si coordina e con una girata al volo manda il pallone in rete.