Europei 2021: Germania pareggia con la Danimarca, vittoria per la Francia col Galles

FRANCESCO LOIACONO - A Innsbruck in Austria nell’amichevole di preparazione agli Europei la Germania pareggia 1-1 con la Danimarca. Nel secondo tempo al 3’ la Germania passa in vantaggio con Neuhaus, tiro di destro. Al 9’ Gosens va vicino al raddoppio. Al 26’ la Danimarca pareggia con Poulsen, tiro di sinistro su passaggio di Eriksen. Al 45’ Gnabry della Germania colpisce la traversa.

La Francia vince 3-0 a Nizza col Galles. Al 35’ la Francia passa in vantaggio con Mbappè, tiro di destro. Al 3’ raddoppia Griezmann, tiro al volo su cross di Mbappè. Al 34’ Dembele realizza il terzo gol, tiro rasoterra. L’ Olanda pareggia 2-2 a Faro in Portogallo con la Scozia. Nel primo tempo al 12’ la Scozia passa in vantaggio con Hendry, tiro da fuori area. Al 17’ pareggia Depay, tiro di destro. Nel secondo tempo al 19’ la Scozia ritorna in vantaggio con Nisbet, tiro di destro su cross di Robertson. Al 44’ pareggia Depay su punizione.