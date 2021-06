Fabio Rovazzi torna con la nuova hit 'La mia felicità' feat Eros Ramazzotti

''La mia felicità'' è il nuovo singolo di FABIO ROVAZZI FEAT. EROS RAMAZZOTTI, in uscita venerdì 25 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records / Universal Music.

Dopo i successi di "Andiamo a comandare", "Tutto molto interessante" "Volare" con Gianni Morandi, "Faccio quello che voglio" con Emma, Nek e Al Bano, "Senza pensieri" con J-Ax e Loredana Bertè, il re dei tormentoni è pronto a farci ballare con una nuova hit.