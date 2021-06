FdI con i produttori di ciliegie: “Europa matrigna schiaccia il settore. Lunedì incontro con assessore regionale all'agricoltura”

BARI - Ieri pomeriggio, a Casamassima, il capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo insieme all'on. Marcello Gemmato, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e ai dirigenti locali del Partito, hanno incontrato i produttori di ciliegie del sud est barese che da giorni protestano riversando per strada tutto il raccolto."Abbiamo registrato le complessità del loro settore in questo momento particolare - dichiarano Gemmato e Zullo: l'ingiusto valore attribuito al loro prodotto - che non riesce a coprire neppure i costi di produzione - è un danno non solo economico ma anche sociale, lede la dignità del lavoratore e mortifica i suoi sacrifici. La politica deve farsi carico delle istanze dei ceti produttivi e del mondo agricolo, sempre più schiacciato dalle logiche di un'Europa matrigna. Per questo abbiamo preso un impegno concreto, chiedendo un incontro con l'assessore regionale all'Agricoltura già per lunedì 7 giugno. Auspichiamo una risposta fattiva e concreta del governo regionale".