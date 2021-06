Invalidi senza visita medica: nuova truffa all'Inps

Una nuova truffa ai danni dell'Inps arriva da Foggia dove, in cambio di denaro, certificavano false invalidità, 'saltando' le visite mediche. Con l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, falso ideologico e materiale, truffa ai danni dell'INPS, la Guardia di Finanza, insieme alla Polizia, ha tratto in arresto il medico legale di 60 anni facente parte della commissione dell'Inps per il riconoscimento dell'invalidità, un funzionario amministrativo dell'istituto previdenziale ed un dipendente Caf di 40 anni.