Il G20 a Brindisi: Emiliano, Di Maio e Rossi accolgono i capi delle delegazioni estere

Michele Emiliano oggi a Brindisi, dal Castello Federiciano, dove ha accolto insieme al Sindaco Riccardo Rossi, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio e i capi delle delegazioni estere che hanno partecipato ai lavori del G20. Sono le parole del presidente della Regione Pugliaoggi a Brindisi, dal Castello Federiciano, dove ha accolto insieme al Sindaco, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionalee i capi delle delegazioni estere che hanno partecipato ai lavori del G20.

BARI - “Signore e signori, ci vediamo nuovamente e vi rinnovo il senso della mia felicità e del nostro orgoglio di ospitarvi qui oggi. Saluto il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, i capi delle delegazioni estere e tutte le autorità presenti. Stiamo seguendo con grande attenzione il vostro dibattito, il vostro lavoro. Speriamo di superare insieme la pandemia, di lavorare per la sicurezza alimentare, per la transizione energetica e speriamo soprattutto di essere capaci di lavorare insieme a queste grandi questioni che ci legano. Con il cuore pieno di speranza e di fiducia, mi auguro davvero che tutti i vostri e i nostri propositi possano emergere oltre queste giornate, realizzando in collaborazione e amicizia il futuro dell’umanità. Spero possiate portare con voi, dopo questo viaggio in Puglia, il ricordo di una terra amica, nella quale voi sarete sempre a casa”.