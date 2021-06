Italia-Austria: la prima volta in un Campionato europeo

(via Figc.it)





Il primo incontro risale al 3 giugno 1934, quando nel Mondiale organizzato dall'Italia, nella semifinale giocatasi a Milano, gli azzurri si impongono per 1-0 con la rete di Guaita al 19' che consentirà l'accesso alla finale di Roma. Quarantaquattro anni dopo, il 18 giugno 1978, a Buenos Aires, al 14' l'astuzia di Paolo Rossi consente all'Italia di imporsi nuovamente per 1-0 nella seconda fase a gironi del Mondiale di Argentina.





Per il terzo confronto si dovranno attendere 12 anni e precisamente il 9 giugno 1990, quando a Roma, nella fase a gironi della quattordicesima edizione della Coppa del Mondo organizzata dall'Italia, la Nazionale italiana selezionata da Azeglio Vicini sconfigge l'Austria per la terza volta consecutiva e sempre per 1-0 con rete siglata da Schillaci al 78'.





Otto anni più tardi, il 23 giugno 1998 nel Mondiale di Francia, l'Italia affronta l'Austria per la quarta volta in un campionato del mondo con vittoria degli azzurri per 2-1, a seguito delle reti siglate da Christian Vieri al 49' e da Roberto Baggio al 90', nella gara valida per la fase a gironi.

Italia-Austria, ottavo di finale di Euro 2020 programmato per le ore 21 di sabato 26 giugno 2021 al Wembley di Londra, per entrambe le Nazionali sarà il primo confronto in un Europeo di calcio. I quattro incontri precedentemente disputati corrispondono e risalgono ad altrettante edizioni dei Campionati del Mondo.