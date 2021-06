Lecce, 65enne morto per gravi ustioni

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava bruciando le sterpaglie quando è stato sorpreso dalle fiamme, cresciute in maniera inaspettata, che lo hanno travolto complice anche l'inalazione delle vampate che gli avevano provocato un malore.



A dare l'allarme è stato un vicino, ma l'intervento del 118 non è riuscito ad evitare il decesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per le indagini del caso.

Un uomo di 65 anni è morto per le gravi ustioni. L'episodio è avvenuto tra Surbo e Marina Torre Rinalda, in provincia di Lecce.