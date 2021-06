(Agenzia Vista) UK, 12 giugno 2021 - Il G7 2021 a presidenza britannica In Cornovaglia, estremo sud-ovest dell'Inghilterra. E’ il primo vertice in presenza dall’inizio della pandemia Covid. Tre giorni di lavori a Carbis Bay. Joe Biden per gli Usa, Mario Draghi per l'Italia, Angela Merkel per la Germania, Emmanuel Macron per la Francia, Yoshihide Suga per il Giappone, Justin Trudeau per il Canada, nonché Charles Michel e Ursula von der Leyen per l'Ue. /