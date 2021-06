Play Off Serie C: l'Alessandria vince 5-4 ai rigori in casa col Padova e vola in B

Nel primo tempo supplementare all’ 8’ i veneti vanno a un soffio dal vantaggio con Ronaldo. Nel secondo tempo supplementare all’8’ Bifulco del Padova va a un passo dalla rete. Si va ai rigori. Per il Padova decisivo l’errore di Gasbarro che calcia fuori. Per l’ Alessandria determinante il rigore realizzato da Rubin. La finale di andata giocata a Padova era terminata 0-0.

- Nella finale di ritorno dei play off di Serie C l’Alessandria vince 5-4 ai rigori in casa col il Padova ed è promossa in Serie B dopo quarantasette anni. Nel primo tempo al 4’ Jelenic dei veneti non concretizza una buona occasione. Al 23’ Ronaldo del Padova con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 36’ Bruccini dei piemontesi va vicino al gol su punizione. Nel secondo tempo al 18’ Biasci del Padova sfiora la rete. Al 31’ Mustacchio dell’ Alessandria non riesce a schiacciare di testa in porta. Necessari i tempi supplementari.