Emiliano inaugura angiografo e tac al Bonomo di Andria

La struttura si avvale di tecnologie avanzate come l’ecografia intravascolare e di tecniche di fisiologia coronarica.La nuova Tac a 128 slice è stata posizionata nella Unità Operativa Complessa di Radiologia diretta dal dottor Tommaso Scarabino. L’apparecchiatura permette di eseguire esami in tempi molto rapidi con una risoluzione spaziale e di contrasto ottimali: questo consente diagnosi più precoci e più precise a vantaggio di terapie più mirate. La tecnologia a disposizione permetterà di avere maggiori applicazioni cliniche nello studio di tutti i distretti corporei in esame, in particolare in campo cardiologico. Particolari accorgimenti tecnici permetteranno poi di ridurre le dosi di mezzi di contrasto ai pazienti con un impatto sulla radioprotezione molto positivo. La nuova Tac è dotata inoltre di pacchetti neuro 3D per applicazioni neurologiche e di Angio Tc per lo studio del distretto vascolare. Questa apparecchiatura si aggiunge alla Tac già in dotazione alla unità operativa di Radiologia ed è stata acquistata con i Fondi dell’art.2 del Decreto Rilancio DL 34/2020 per un costo di circa 373mila euro.“Siamo molto contenti di poter inaugurare oggi queste due nuove apparecchiature in dotazione all’ospedale Bonomo di Andria e a tutto il territorio – dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario Asl Bt – l’angiografo consentirà di distinguere l’attività della emodinamica cardiologica dalla radiologia intervestistica a vantaggio di entrambe le branche e a garanzia della sicurezza del paziente mentre la nuova Tac, più moderna e performante di quella già presente, consentirà una gestione fluida e costante dei pazienti ricoverati e di quelli che giungono dall’emergenza-urgenza”.“Vale poi la pena sottolineare che i lavori di riqualificazione dei luoghi e di installazione di queste due apparecchiature sono stati eseguiti in piena emergenza Covid – continua Delle Donne – cioè in un momento in cui l’ospedale di Andria ha dovuto rispondere a tutte le esigenze no-Covid dell’intera provincia. E’ stato fatto davvero un grandissimo lavoro per il quale ringrazio la Direzione di presidio, l’area Tecnica, tutti gli operatori, sanitari e amministrativi, coinvolti che come sempre hanno saputo dare il meglio anche in un momento così difficile e delicato”.