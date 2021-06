Prevenzione e cura dell’incontinenza: visite gratuite anche nell’Urologia di Molfetta

BARI – Visite gratuite per prevenire e curare l’incontinenza urinaria nell’Ospedale di Molfetta. L’Unità operativa di Urologia, diretta dal dr. Vincenzo Verriello, parteciperà anche quest’anno all’iniziativa della FINCOPP (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico) in programma il prossimo 28 giugno, in occasione della XVI Giornata Nazionale per la Prevenzione e la Cura dell'Incontinenza. Con l’Urologia di Monopoli, del “Di Venere” e di Molfetta, salgono così a tre le unità operative che offriranno visite urologiche e uro-ginecologiche gratuite per assistere le persone affette da questo grave disturbo.L’Urologia del “Don Tonino Bello”, in corso di accreditamento FINCOPP, è centro specializzato per la cura dell’incontinenza urinaria, con una pluriennale attività diagnostica e di supporto fisioterapico.Per poter usufruire delle visite gratuite per incontinenza urinaria, dalle ore 15 alle 18 del 28 giugno, sarà necessario prenotarsi ai numeri 080/3357500 oppure 080/3357501.