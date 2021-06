Puglia: stop a lavoro nelle ore più calde

A poche ore della morte del 27enne bracciante agricolo per il troppo caldo stagionale, avvenuta nel brindisino mentre la vittima tornava in casa in bicicletta, è arrivata l'ordinanza della Regione Puglia che tutela i braccianti agricoli. L'ordinanza, voluta del Governatore Emiliano, che tutela il lavoratore agricolo in tutto il territorio pugliese vieta "il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021".