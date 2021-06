Serie C: Alberto Colombo nuovo allenatore del Monopoli

Colombo è arrivato al Monopoli dopo la mancata conferma di Giuseppe Scienza e dopo che è sfumata la trattativa della società biancoverde con Giuseppe Raffaele. Per Colombo l’obiettivo da raggiungere con i biancoverdi pugliesi è la salvezza con l’eventuale possibilità di qualificarsi per i play off.

Alberto Colombo 47 anni è il nuovo allenatore del Monopoli. Ha firmato fino a Giugno 2022 con possibilità di rinnovo per la stagione successiva. Nella scorsa stagione è stato il tecnico della Virtus Francavilla Fontana nel girone C di Serie C, dove ha contribuito alla salvezza della squadra pugliese e per pochissimo non è riuscito a qualificarsi per i play off.