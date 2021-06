(via Basket Torino Official fb)





Il Torino si porta sul 2-1 nella serie. Migliori marcatori, nel Torino Pinkins 21 punti e Clark 16. Nel Tortona Cannon 17 punti e Mascolo 11. La quarta gara si giocherà domani sera alle 21 a Voghera.

Nella terza gara della finale dei play off di A/2 di basket maschile Torino vince 86-56 a Voghera col Tortona. Il primo quarto termina 32-18 per i piemontesi. Il secondo quarto si conclude 51-34 per Torino. Il terzo quarto vede il trionfo dei piemontesi 71-49.