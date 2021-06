Serie C: campionato al via il 29 agosto 2021

- Il girone regolare del campionato di Serie C 2021-22 inizierà il 29 agosto 2021 e terminerà il 24 aprile 2022 per poter lasciare successivamente spazio ai play-off. E' quanto deliberato ieri - martedì 29 giugno 2021- dal Consiglio di Lega Pro che ha anche fissato per i giorni 13 e 14 agosto 2021 la data di inizio della Coppa Italia di Serie C. Il trofeo dei semiprofessionisti sarà arricchito nel secondo turno, programmato per il 21 agosto, dalla partecipazione delle squadre che hanno disputato il turno preliminare della Coppa Italia riservata alle società di Serie A e di Serie B.