- Incidente sul lavoro a Taranto, dove un operaio di 31 anni è stato investito da una scossa di 20 mila volt mentre effettuava uno scavo per il ripristino di un cavo in Via Garibaldi, nella parte Vecchia della città. All'operaio, che ha riportato ustioni di primo e secondo grando nel 90% del corpo, è stato praticato il massaggio cardiaco per poi essere portato in ospedale dove si troverebbe in gravi condizioni.