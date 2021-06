Roland Garros: Berrettini eliminato dal serbo Djokovic nei quarti di finale

Lo spagnolo Rafael Nadal supera 6-3 4-6 6-4 6-0 l’argentino Diego Schwartzman. Tra le donne nei quarti di finale la ceca Barbora Krejcikova vince 7-6 6-3 con l’americana Cori Gauff. La greca Maria Sakkari supera 6-4 6-4 la polacca Iga Swiatek.

Nei quarti di finale del torneo del Roland Garros di tennis maschile Matteo Berrettini eliminato 6-3 6-2 6-7 7-5 dal serbo Novak Djokovic. Berrettini è efficace col dritto e il rovescio. Djokovic fa la differenza in positivo con gli ace e i precisi colpi da fondo campo. Il romano si fa notare per i top spin e i lungolinea ma non basta per imporsi su Djokovic.