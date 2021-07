A Dubai il battesimo di Msc Virtuosa

(credits: Ivan Sarfatti)

DUBAI - MSC Crociere, in collaborazione con Dubai Tourism, DP World ed Emirates Airline, ha annunciato oggi che il Battesimo di MSC Virtuosa, nuova ammiraglia della Compagnia, si terrà a Dubai il 27 novembre a Mina Rashid (Port Rashid). L'evento testimonia la crescente importanza di Dubai come destinazione da visitare per tutti i viaggiatori del mondo a cui si aggiunge l'importante contributo del settore crocieristico per lo sviluppo del turismo della città.L'ultima arrivata della flotta MSC Crociere prende il nome dalla parola italiana "virtuoso", un riferimento ai maestri artigiani che hanno progettato e sviluppato questo capolavoro: la nave da crociera tecnologicamente ed ecologicamente più avanzata mai schierata negli Emirati Arabi. Il Battesimo sarà celebrato con intrattenimento e spettacoli dal vivo che delizieranno gli ospiti presenti da tutto il mondo e da tutta la regione del Golfo - uno dei mercati chiave di MSC Crociere dove la compagnia è leader. Maggiori dettagli sull’evento saranno rivelati più avanti.Il Battesimo si svolgerà nel rispetto di tutti i protocolli di salute e sicurezza pubblica stabiliti dal governo di Dubai e con il supporto del protocollo di salute e sicurezza di MSC Crociere che ha permesso alle navi della Compagnia di riprendere la navigazione in questa regione. L’evento andrà inoltre a costituire parte delle celebrazioni che accompagnano il Giubileo d'oro degli Emirati Arabi Uniti, mentre Dubai si preparerà ad accogliere tutto il mondo per l’EXPO 2020.Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Chief Executive, Emirates Airline e Gruppo, dichiara: "Dubai ha seguito un percorso chiaro e costante al fine di diventare una destinazione turistica globale e meta regionale preferita per le crociere. Il Battesimo e il viaggio inaugurale di MSC Virtuosa da Dubai sottolineano la fiducia che la città si è guadagnata in qualità di importante partner per l'industria crocieristica. Abbiamo sfruttato le infrastrutture di trasporto e turismo di prim’ordine della nostra città, compreso l'investimento di Emirates per una struttura dedicata al check-in remoto a Port Rashid che permette di fornire agli operatori crocieristici ed ai passeggeri la migliore esperienza possibile, che offre anche efficienti collegamenti mare-aria e interessanti itinerari a Dubai durante il transito. Non vediamo l'ora di rinvigorire la crescita dei passeggeri delle crociere con queste solide basi in atto, e siamo entusiasti di dare il benvenuto al mondo a Dubai nei prossimi mesi, mentre continuiamo a lavorare intensamente all'Expo Dubai, ai programmi del Giubileo d'Oro degli Emirati Arabi e a molte altre iniziative".Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises, afferma: "Siamo davvero orgogliosi e onorati che il Battesimo di MSC Virtuosa abbia luogo a Dubai, una delle destinazioni più ambite al mondo. Questo evento assume un significato ancora più importante, perché si inserisce in una serie di magnifici eventi ed attività che si svolgeranno per celebrare i 50 anni dell’indipendenza degli EAU che si festeggerà proprio nel 2021, durante il primo World Expo della regione, oltre a celebrare la città di Dubai in quanto una delle destinazioni preferite dai viaggiatori di tutto il mondo. Sono molto contento che la crocieristica abbia giocato e continui a giocare un ruolo importante per il raggiungimento di questo risultato. Voglio anche ringraziare il Dipartimento del Turismo e del Commercio di Dubai, DP World e Emirates Airline per la loro collaborazione e il loro sostegno nel rendere possibile questo evento".Il programma del Giubileo d'oro degli Emirati Arabi Uniti prevede molte attività dislocate in tutto il paese per celebrarne la formazione nel 1971 e l’ascesa da piccolo porto commerciale a destinazione iconica globale. Ospitare il Battesimo di MSC Virtuosa è la conferma della posizione di Dubai come polo internazionale per il turismo, il commercio e la tecnologia, sottolineandone il successo nel definire i più alti standard internazionali in numerosi settori negli ultimi 50 anni. Con un'infrastruttura di prim’ordine che comprende un notevole porto e terminal crociere, Dubai è in grado di gestire alcune delle più grandi navi del mondo, rafforzando ulteriormente la posizione della città in qualità di uno dei più validi collegamenti per crociere con itinerari regionali e internazionali.Helal Saeed Almarri, direttore generale del Dipartimento del Turismo e del Marketing Commerciale (Dubai Tourism), aggiunge: "Siamo molto orgogliosi che Dubai sia emersa come polo crocieristico della regione grazie alla strategia di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Ruler di Dubai, per rendere la città la destinazione più visitata e rivisitata del mondo. La partnership di Dubai con una compagnia crocieristica di fama mondiale come MSC Crociere testimonia il fascino globale dell'industria crocieristica per Dubai e la sua posizione come destinazione turistica poliedrica. Questo storico evento contribuirà a sostenere lo slancio del turismo e a rafforzare ulteriormente la proposta della località, aiutandoci a continuare la nostra apertura al mondo in modo sicuro e protetto."Negli ultimi cinque decenni, Dubai ha costruito un patrimonio di eccellenza in diversi ambiti e la trasformazione della località in una città di grande successo a livello internazionale è stata in gran parte dovuta alla collaborazione tra il governo e i settori privati. Siamo impazienti di vivere questo momento epocale del settore turistico che coincide con un anno di riferimento per Dubai, e siamo grati alla nostra preziosa rete di stakeholder e partner come Emirates e DP World per il loro sostegno costante, che hanno permesso il ritorno delle crociere nella regione aiutando Dubai a giocare un ruolo centrale fulcro della ripresa del turismo globale.”Il sultano Ahmed Bin Sulayem, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo DP World, afferma: "La partnership quadripartita consolida ulteriormente la collaborazione, portando le attività di MSC Crociere a Dubai ad un nuovo livello ed evidenziando la capacità di livello mondiale dell'emirato di abbracciare la futura crescita del turismo crocieristico, considerando le previsioni ottimistiche che si profilano in lontananza della tanto attesa fine della pandemia COVID-19."Aggiunge: "L'industria turistica si sta preparando al ritorno di ospiti internazionali con i protocolli di salute e sicurezza e l'evento previsto a novembre si aggiunge allo splendore di EXPO 2020 e mette in evidenza la posizione di Dubai come destinazione crocieristica di prima scelta".Dopo il Battesimo, MSC Virtuosa partirà da Dubai per il suo viaggio inaugurale il 28 novembre, il primo di una serie di crociere di 7 notti con tappa anche ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Dammam in Arabia Saudita e Doha. Ad Abu Dhabi e Doha saranno previsti ulteriori imbarchi.